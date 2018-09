Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Los celulares forman parte de nuestro día a día, sin embargo estos dispositivos pueden llegar a niveles de radiación por encima de algunas normas.

De acuerdo al portal alemán de estadística Statista, estos son los 15 modelos de teléfonos emiten que más radiación cuando un usuario lo lleva pegado al oído mientras hace una llamada.

Según este listado, el teléfono inteligente actual con un nivel de radiación emitido más alto es el Mi A1, del proveedor chino Xiaomi, y le siguen compañías como Huawei, OnePlus o ZTE, todas ellas con sede en el país asiático. Aunque no se quedan fuera otros modelos de primera categoría como el iPhone 7 o el iPhone 8, ambos de Apple, o el Sony Xperia XZ1 Compact, también figuran en la nómina negativa.

Cabe destacar que aunque no existe una directriz universal para un nivel seguro de radiación, la Blauer Engel, certificación alemana para productos y servicios respetuosos con el medio ambiente, solo aprueba aquellos dispositivos móviles cuya tasa de absorción específica es inferior a los 0,60 vatios por kilogramo, requisito que no cumplen los presentes en la lista, pues todos ellos duplican dicha cifra.

The Phones Emitting the Most Radiation | @Statist https://t.co/G2YEks7py3 pic.twitter.com/WNIyLPCR7R

— Richard Benjamins (@vrbenjamins) August 31, 2018