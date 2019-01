Por: Flavio Núñez

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El 2018 está a punto de terminar, y sin duda este fue el año de los obituarios, ya que con él varios personajes reconocidos mundialmente -tanto por su talento artístico, su inteligencia, sus aportes a la cultura popular o su labor social- dieron su último adiós.

A continuación te dejamos un listado de las muertes de famosos que más sacudieron al mundo en el 2018, y que tras su partida dejaron un vacío y un legado irrepetible.

Dolores O’riordan (15 de enero)

Fue vocalista del famoso grupo de rock irlandés The Cranberries; dejó este mundo a los 46 años de forma repentina, el 15 de enero. Las causas de su muerte aún no han sido reveladas.

Entre sus canciones más populares se encuentran “Zombie”, “Linger” y “Dreams”; Tras su muerte, miles de fans lloraron su partida en redes sociales.

Stephen Hawking (14 de marzo)

Otro que con su partida cimbró al mundo, el astrofísico Stephen Hawking, quien falleció el 14 de marzo, a los 76 años. Hawking padecía esclerosis múltiple, enfermedad degenerativa neuromuscular que le fue costando movilidad, al punto de obligarlo a postrarse en una silla de ruedas y comunicarse mediante un aparato.

Fue físico teórico, astrónomo, cosmólogo, matemático y divulgador científico; su obra es bastante basta, y está nutrida de decenas de libros, publicaciones en revistas científicas e investigaciones, pero la más importante es su libro “Una breve historia del tiempo”, el cual vendió más de 10 millones de ejemplares.

En el último día del año queremos rendir homenaje a todos los genios que nos dejaron este 2018: Stephen Hawking, Alan Bean, Tatiana Kuznetsova… https://t.co/8ATsXLDtdp pic.twitter.com/AQNDEUUpv0 — Agencia Sinc (@agencia_sinc) December 31, 2018

Avicii (20 de abril)

La partida del DJ Avicii sorprendió al mundo, quien murió con tan sólo 28 años de edad durante unas vacaciones en Omán, en Asia, el pasado 20 de abril. Y aunque las causas de su muerte no han sido reveladas oficialmente, se especula que se trató de un suicidio.

El DJ sueco fue creador de algunos los éxitos más notorios en la música electrónica de la última década, tales como Wake Me Up, Hey Brother, Addicted to You, Broken Arrows, For a Better Day, Fade Into Darkness, The Days, The Nights, Waiting For Love, Seek Bromance, You Make Me y Levels.

Kate Spade (5 de junio)

La famosa diseñadora de moda fue encontrada ahorcada con una bufanda en su departamento el 5 de junio, al parecer se quitó la vida debido a que padecía una fuerte depresión. De acuerdo con varios medios, dejó una nota de despedida para su hija, Frances Beatrix, de 13 años.

Spade fue la fundadora de una firma de moda que llevaba su nombre, y su especialidad eran los bolsos, carteras y zapatos.

Natalicio de la diseñadora y empresaria Kate Spade, nació #UnDiaComoHoy 24 de Diciembre de 1962 en Kansas City, Missouri. Falleció en Junio del 2018 a los 55 años de edad. pic.twitter.com/0nTa6KpeKn — Raúl Brindis (@raulbrindis) December 24, 2018

Joe Jackson (27 de junio)

Padre de Michael Jackson, murió de cáncer la madrugada del 27 de junio, aunque según los reportes médicos, también sufría complicaciones por diabetes y supuestos problemas de demencia.

Joe Jackson es conocido por haber sido el manager de The Jackson Five, grupo infantil al que perteneció su hijo Michael.

Anthony Bourdain (8 de junio)

El 8 de junio el chef Anthony Bourdain fue encontrado sin vida en la habitación de un lujoso hotel de Francia, donde se encontraba grabando un episodio de su programa de cocina; él mismo se ahorcó en dicho lugar.

Bourdain se hizo famoso internacionalmente por su programa Parts Unknown, en el cual viajaba a distintos países y lugares exóticos del mundo para conocer la cultura y cultura de cada uno. La noticia de su suicidio impactó enormemente en sus fans y sus compañeros de trabajo, en toda la rama de la cocina.

Anthony Bourdain (June 25, 1956 – June 8, 2018). In Memoriam 2018 pic.twitter.com/NCuj0qpbcJ — Roy Batty Replicant (@Roy_Batty_Reply) December 30, 2018

Fabio Melanitto (15 de agosto)

Otra muerte polémica dentro del mundo del espectáculo, aunque esta vez se trató de un asesinato. Fabio Melanitto, ex integrante del grupo Uff, fue acribillado al salir de su casa por un desconocido, el 15 de agosto de este año.

Tras su muerte le siguió una oleada de polémica y especulaciones, ya que aunque en un primer momento se dijo que fue por un intento de asalto, después surgió la versión de que había sido un ajuste de cuentas o un crimen pasional, e incluso se difundió una imagen de una supuesta amenaza hacia el venezolano, la cual después se demostró era parte de una mala broma.

A 3 meses de la muerte de Fabio Melanitto, revelan conmovedor video con su hija https://t.co/JXedeikmn7 pic.twitter.com/rnDhMG0G4j — Quién (@Quien) November 4, 2018

Aretha Franklin (16 de agosto)

Reconocida como la “Reina del Soul”, Aretha Franklin dejó un legado imborrable en la historia de la música, siendo una de las más grandes exponentes de ese género y del góspel, además de luchar abiertamente por los derechos raciales y de las mujeres en Estados Unidos. Murió a los 76 años debido al cáncer de páncreas.

Aretha fue la primera mujer en ingresar al Rock and Roll Hall of Fame en 1987, y se quedó con el primer lugar de la lista de los “Los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos” de la revista Rolling Stone. Además fue galardona con 18 premios Grammy; lanzó más de 30 discos, y 112 sencillos de éstos entraron al ranking de Billboard.

Kofi Annan (18 de agosto)

Kofi Annan fue secretario general de la ONU entre 1997 y 2006, murió el 18 de agosto en Suiza, luego de enfermar cuando regresaba de Sudáfrica tras acudir a la conmemoración del aniversario del nacimiento del líder sudafricano Nelson Mandela. Annan ganó, junto con la ONU, el Premio Nobel de la Paz en 2001; además, recibió en 2012 el Premio Confucio de la Paz, por su contribución a la reforma y resurgimiento de las Naciones Unidas.

En agosto de este 2018 falleció el exsecretario general de la ONU y nobel de la Paz en 2001, el ghanés Kofi Annan https://t.co/IY81kJp7aq #LosQueSeFueron pic.twitter.com/ulcjEA7ESb — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 31, 2018

Mac Miller (7 de septiembre)

El rapero Mac Miller, ex novio de Ariana Grande, falleció a causa de una sobredosis el 7 de septiembre; su cadáver fue encontrado por uno de sus amigos, quien alertó al 911.

Se dice que el artista habría presagiado su propia muerte en el último videoclip que lanzó, del sencillo “Self Care”, en el cual aparece dentro de un ataúd de madera, sepultado bajo tierra; en un momento del video, Miller escribe con su navaja la frase “Memento mori” en la tapa del sarcófago, expresión en latín que significa “Recuerda que morirás”.

Stan Lee (12 de noviembre)

Es el más reciente deceso del 2018 y uno de los que más conmoción causó por la gran cantidad de fanáticos que lloraron su muerte. Fue un escritor, productor y editor de comics, famoso por crear a icónicos personajes de Marvel, como Spiderman, Hulk, Iron Man o lox Xmen.

Lee falleció a los 95 años en un hospital de Los Ángeles, el pasado 12 de noviembre, a causa de un paro cariorrespiratorio provocado por una neumonía. Ahora sólo nos quedan de él sus más de 37 cameos en películas de Marvel, incluyendo dos próximas a estrenarse (Avengers 4 y Capitana Marvel).

Hoy cumpliría 96 años el gran Stan Lee, creador junto a Steve Ditko de tantos y tantos icónicos personajes de Marvel. Tristemente nos dejaron ambos hace unos meses. pic.twitter.com/JhTFPRfvyu — retrochenta (@retrochenta) December 28, 2018

George H.W. Bush (30 de noviembre)

El fallecimiento del George H.W. Bush padre, expresidente de los Estados Unidos, dejó un vacío en el mundo de la política. Murió a los 96 años en Houston, a causa de la enfermedad de Parkinson, tan sólo unos meses después de que su esposa Barbara dejara esta vida. Fue el presidente 41 de su nación, gobernó entre 1989 y 1993, y al morir sus restos fueron trasladados a Washington para ser velados con honores.