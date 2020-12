Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 2020 fue un año muy inusual, en casi todos los sentidos, debido a la pandemia de Covid-19 que se vive no solo en el país sino a nivel mundial, sin embargo, entre toda esa tragedia siempre estuvieron los memes para intentar hacernos reír, y vaya que este año nos dejó varias imágenes épicas con distintos protagonistas.

Ahora que el año está llegando a su final, estos son algunos de los memes que más trinfuaron en redes sociales este 2020 y que podrían resumir lo que fue el año hasta el momento.

–El Joker: Uno de los memes más utilizados en este 2020 fue el que muestra una escena de la película de “El Joker”, protagonizada por Joaquim Phoenix. El meme es un montaje con las dos «caras» del personaje, una de ellas bailando y la otra en tono retraído, mostrando las dos caras de muchos usuarios en situaciones sociales reales.

-Me dijiste que…»: Los gatos son los reyes de Internet. Este año, uno de los memes más utilizados es el que combina dos imágenes: una de una participante de «The Real Housewives of Beverly Hills» y la de un gato frente a un plato de ensalada. El meme empieza con la mujer reprochando algo al pobre gato y suele empezar por «Me dijiste que…», a lo que el gato responde siempre con algo ingenioso.

-El baile del ataúd: Este meme se popularizó en plataformas como WhatsApp o TikTok durante los meses de la pandemia y solía acompañar a vídeos con declaraciones de políticos sobre el Covid-19 o a imágenes de alguien en situaciones de riesgo. El meme tiene su origen en los llamados bailarines de ataúdes de Ghana.

Lo que me extraña que no hayamos visto más memes de los negros del ataúd desde marzo. Con lo que nos gusta el humor negro. https://t.co/v93aCIL3Mg pic.twitter.com/tAlIY6IO2E

–El “cholo” de Fleetwod Mac: Con un poco de jugo de arándano, una patineta, una hoodie y Dream de Fleetwood Mac sonando el fondo mientras te deslizas con los ojos cerrados y la mente en blanco.

We love this! https://t.co/LgMGOGZIer

–Las niñas del pastel: ​Una fiesta infantil de cumpleaños en Brasil fue todo un fenómeno gracias a unas hermanas que «se desgreñaron» por un pastel. La más pequeña era la festejada, pero la mayor le arruinó el apagado de las velas al adelantarse. La cara de satisfacción y maldad y el jalón de pelo fue una excelente combinación para que se hiciera viral y fuera utilizado acompañado de diferentes frases.

La niña de rayas: La pandemia, crisis económica, subir de peso, deudas, no tengo trabajo, etc. 😢 pic.twitter.com/NXIMkVg3aV

– Billie Eilish en el Oscar: Nunca, nunca debes creer que nadie te está viendo y tiene una cámara en la mano lista para convertirte en un meme, eso es lo que todos podemos aprender de Billie Eilish y la cara que hizo en los premios Oscar de febrero 2020 cuando Kristen Wiig y Maya Rudolph decidieron presentar un número musical.

– Linkedin / Facebook / Instagram / Tinder: í, Dolly Parton fue la culpable de crear un meme que le dio la vuelta al mundo. La idea era simple, mostrar las diferentes personalidades que una persona deja ver en las distintas redes sociales que existen, todo a través de fotos.

– Meme de Will Smith triste: El actor se hizo aún más popular en las redes sociales a mitad de año cuando su rostro desencajado protagonizó miles de memes, esto tras escuchar de voz de su esposa una infidelidad.

Voy despertando bien tranquilo y me doy cuenta que Jada Pinkett engaño a Will Smith, ¡A WILL SMITH!.

No me hablen, estoy triste. pic.twitter.com/WhC9oTbN6c

— Jacobo Saravia (@JJDamn_) July 11, 2020