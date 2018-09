Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes se estrenó el primer tráiler de “Capitain Marvel” y ha dejado a miles de seguidores sorprendidos por la cantidad de información oculta tanto en el trailer como en su póster.

Parte de lo que muestra a simple vista el trailer es a Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson, con sus dos ojos; a Phil Coulson, personificado por Clark Gregg, más joven y a Mar-Vell, mentor de la Capitana Marvel, interpretado por Jude Law.

Check out the teaser poster for Marvel Studios’ @CaptainMarvel in theaters March 8, 2019. #CaptainMarvel pic.twitter.com/SKyem9t2GQ

