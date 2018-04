Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el señalamiento de que está legalmente registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), y su candidatura al Senado de la República no puede estar supeditada a las expresiones de una persona, y tampoco es un juego, Antonio García Conejo acotó los pronunciamientos que han hecho liderazgos panistas respecto a que debe salir de la contienda.

Esta mañana en conferencia de prensa, el perredista presentó a la ex contralora estatal, Silvia Estrada Esquivel, como su coordinadora de campaña; al ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh) y de otras áreas del gobierno michoacano, Antonio Soto Sánchez, como su vocero; y anunció que su suplente es el ex legislador, Marco Trejo Pureco.

Tema obligado fue la manifestación de apoyo que hizo su hermano, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, a favor del candidato a la presidencia de México por el bloque PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade Kuribreña, de manera que los cuestionamientos versaron sobre las repercusiones de lo anterior en su proyecto político, y la ausencia, en ese momento, de su compañera de fórmula, la panista Alma Mireya González Sánchez.

Al respecto, el perredista planteó la necesidad de que se respete la opinión de cada persona, mismo criterio que aplicó para la “decisión muy personalísima” de Silvano Aureoles, y los pronunciamientos que en consecuencia hicieron el coordinador de los diputados federales del PAN, Marko Cortés Mendoza, y el dirigente estatal del albiazul, José Manuel Hinojosa Pérez, con la demanda de que le sea retirada la candidatura al Senado que postuló el Frente por México.

Dijo que la candidatura se trata de un procedimiento formal que no depende de la voluntad o las expresiones de personas o liderazgos partidistas: “Mis derechos políticos deben estar a salvo, yo fui registrado legalmente… esto no es un juego, es un tema muy serio, el Frente sigue para adelante, no veo yo ningún riesgo”.

Luego, bromeó con una expresión conocida entre las agrupaciones sociales “la lucha sigue y sigue”, y refirió que a lo largo de su vida ha enfrentado obstáculos: “¡Y espérense, vienen más movimientos telúricos!”, agregó entre risas.

Relativo a la posible expulsión de Silvano Aureoles del PRD, opinó que ya le tocará a los órganos internos jurisdiccionales determinar lo que proceda, en función a la gravedad de la conducta.

Refrenda respaldo a Ricardo Anaya

A pregunta expresa, refrendó su respaldo al abanderado del Frente por la presidencia de la república, Ricardo Anaya Cortés: “Estoy convencido que es la mejor opción para México… puede ser, sin duda, un buen presidente”.

Previamente, informó que esta semana tendrá actividades en Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Puruándiro, Huetamo, Carácuaro y Nocupétaro.

Flv Nz