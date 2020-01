Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Jugador de fútbol americano, Tom Brady ya prepara el estreno de su documental sobre el robo de su jersey en el 2017, donde más tarde se supo que el ex director del diario de «La Prensa», Mauricio Ortega habría sido quien hurtara la prenda de uno de los deportistas más importantes de la NFL.

A través de Twitter la cadena Fox Sports informó que el documental llevará por nombre «Alguién robó mi camiseta«.

Tom Brady es uno de los mejores jugadores de la NFL, mismo que fue habilitado como agente libre, por lo que no seguirá en el panel de los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Por último, es de mencionar que dicho documental se estrenará el próximo sábado 1 de febrero, un día antes del Super Boel LIV.

«Someone stole my game jersey.»

FOX Sports Films and its MAGNIFY series present «THE GREAT BRADY HEIST» — the tale of the Tom Brady jersey heist, an untold chapter in the greatest Super Bowl ever. Premieres February 1st on FOX pic.twitter.com/kz30o4szGw

