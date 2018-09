Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Netflix ha llegado con estrenos para que disfrutes este fin de semana, aunque las lluvias te impidan salir de la comodidad de tu casa.

Uno de estos esperados estrenos es Maniac, protagonizada por la ganadora del Oscar, Emma Stone y que ha sido muy recomendada por sus toques post-retro y algo de ciber punk que habla sobre un experimento farmacéutico.

Sinopsis: Cuenta la historia de Annie y Owen, un par de extraños que se encuentran en la etapa final de un experimento farmacéutico, ella tiene problemas mentales relacionados con depresión y él padece esquizofrenia, la cual le fue diagnosticada a temprana edad.

Actúan: Emma Stone, Jonah Hill y Justin Theroux

