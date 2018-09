Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- La noche del pasado sábado se registró una estampida mientras se realizaba el festival de música Global Citizen en Central Park, en Nueva York, debido a un estruendo que ocasionó miedo entre los asistentes.

Todo comenzó porque una barrera de seguridad cayó y el ruido se escuchó como disparos, lo que desató pánico entre quienes estaban cerca del lugar, por lo que comenzaron a correr despavoridamente.

Chaos breaks out at Global Citizen Festival in Central Park in NYC. People sprint for Exits. #GlobalCitizenFestival pic.twitter.com/qlFB6OXcFj — Allen Devlin (@allendevlin_) 29 de septiembre de 2018

Destaca que mientras ocurrió el hecho, el vocalista de la banda británica Coldplay, Chris Martin subió al escenario y calmó a los asistentes y señaló que se trataba de una confusión.

“Nadie está tratando de lastimar a nadie… No hay necesidad de correr. No hay necesidad de empujar a la gente. Están todos seguros ¿ok?”

WATCH: Chris Martin and NYPD Assistant Chief Kathleen O’Reilly explain that a fence barrier collapsed at #GlobalCitizen Festival; there were no shots fired: “You’re all safe.” pic.twitter.com/wiAbyMVjqh — MSNBC (@MSNBC) 29 de septiembre de 2018

Por su parte, la policía local indicó a través de su cuenta de Twitter: “No hubo disparos en Global Citizen Festival. El sonido fue una barrera caída” y añadió que “el show debe continuar”.

En tanto, un asistente que se identificó como Patrick Lee dijo al NY Post “Las personas estaban convencidas de que era un tiroteo, fue realmente aterrador”.

Scary moment at the #GlobalCitizen Festival in NYC, live on @MSNBC: A fence barrier collapsed, the noise was startling, some attendees thought it sounded like gunshots, and there was a stampede. MSNBC cut to commercial, then came back and explained what happened. pic.twitter.com/SumPbM6GC5 — Brian Stelter (@brianstelter) 30 de septiembre de 2018

#GlobalCitizen this was chaos after the initial stampede after a false alarm about gun shots. It was terrifying. My 11 year old son already saw someone get shot at a Mardi Gras parade. Living in fear of getting shot is not how I want my son to grow up. #Enough pic.twitter.com/s1oDnGkqwc — @Solluna (@SollunaNola) 30 de septiembre de 2018

El saldo que da la policía de Nueva York es de quince personas con lesiones leves y algunas crisis nerviosas.

Al festival asistieron unas 60 mil personas, quienes iban a ver a Cardi B, Janet Jackson, The Weekend, John Legend, entre otros.

Con información de López Doriga Digital

AC