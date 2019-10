Estados Unidos (MiMorelia).- Un estudiante estadounidense ha recaudado dinero para comprar un autobús y donarlo a una escuela que conoció hace cuatro años de Patamban, Michoacán.

A decir de medios locales de Estados Unidos, el joven estudiante de nombre Dylan Ence visitó por primera vez este pueblo michoacano, en donde se encontró con que los niños de esta localidad no podían trasladarse a la escuela con tanta facilidad.

Awesome pictures of Dylan Ence. Getting interviewed for a segment that will air on KSL tomorrow evening. Dylan with the help of his family is donating a school bus to a school in Patamban Michoacan Mexico. Dylan is an awesome young man who represents Dixie High with Pride!!! pic.twitter.com/ObmNBhJfAc

— Dixie High Sports (@DixieHighTeams) October 3, 2019