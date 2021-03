Canadá (MiMorelia.com).- Un estudiante de la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá descubrió que el maestro que le daba clases virtuales durante la pandemia por Covid-19, estaba muerto desde el 2019.

El joven que asistía a la clase virtual de Historia del Arte dijo que le envió varios correos a su profesor para que le respondiera algunas dudas de la clase, pero no obtuvo ninguna respuesta, por lo que después de un tiempo de no lograr conversar con el maestro, decidió investigar cuál era el motivo por el que el docente se negaba a contestarle.

En un sitio de Internet descubrió una esquela del maestro donde decía que había muerto en el 2019, por lo que acudió a la universidad en búsqueda de respuestas y le dijeron que en efecto el Francois Marc Gagno estaba muerto, y aunque comunicó en su momento el deceso del docente, no avisó a los nuevos alumnos que tomarían clases grabadas que él había dejado.

Concordia’s community mourns the loss of François-Marc Gagnon: teacher, writer, lecturer and tireless promoter of the arts and visual heritage of Quebec and Canada. He passed away on March 28 surrounded by his family. For information on his inspiring life https://t.co/3AKshH340s

