Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un artefacto explosivo casero fue detonado “accidentalmente” por un estudiante de 16 años en una escuela secundaria de Newayo, Estados Unidos (EU), el pasado lunes, reportó el Departamento de Policía de Newaygo.

La explosión menor, que se reportó cerca de las 09:00 horas, dejó cinco estudiantes heridos, incluido el joven que accionó el artefacto.

El superintendente del área de Newayo aseguró que el estudiante no lo hizo con la intención de herir a nadie”, sino solamente tuvo una “terrible falta de juicio”.

A través de su cuenta de twitter, el departamento de policía señaló que “la escuela fue evacuada de inmediato y los estudiantes fueron trasladados al garaje de autobuses”. Además, «todas las escuelas del condado quedaron bloqueadas de acuerdo al plan de contingencia, hasta que se garantizó que no había amenazas».

to the school. The device detonated in the classroom, injuring the 16-year-old and four additional classmates. High School Administration dialed 911 and emergency services arrived on scene. The school was immediately evacuated, and students were transferred to the bus garage. — @MSPWestMI (@mspwestmi) March 8, 2021

Los oficiales reportaron que el dispositivo explotó dentro de un aula de clases, y el estudiante que llevó el artefacto fue el más afectado, pues presentó heridas de segundo grado. En cambio, otros cuatro compañeros que estaban cerca de él también resultaron lesionados, pero fueron trasladados al hospital por sus padres, y el propio profesor acudió también a recibir atención médica.

went to the hospital by their parents for minor injuries.

The classroom teacher also sought treatment at the hospital. The investigation continues into what kind of material was involved in the explosion and the circumstances contributing. — @MSPWestMI (@mspwestmi) March 8, 2021

El Departamento de Policía sostuvo que «la investigación continúa para conocer el tipo de material que estuvo involucrado en la explosión y las circunstancias que contribuyeron».

Como resultado de la investigación se encontraron más dispositivos explosivos en la residencia joven, pero el Escuadrón de Bombas de la Policía Estatal de Michigan los confiscó y detonó en un lugar seguro.

The Investigation continues into an explosive device brought into the Newaygo High School yesterday morning. Additional explosive devices were located last night at a residence and were safely detonated by the Michigan State Police Bomb Squad. Updates will be provided by Twitter — @MSPWestMI (@mspwestmi) March 9, 2021

Por: Redacción/SJS