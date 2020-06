Estados Unidos (MiMorelia.com).- La pandemia de Covid-19 ha provocado que especialistas de todo el mundo se dediquen a estudiarlo, saber cómo funciona y cómo puede ser atacado es lo primordial; un nuevo documento revela que el tipo de sangre de las personas influye en el contagio de este virus.

A decir de medios internacionales y de lo publicado en su sitio web, 23andMe, empresa privada de genómica personal y biotecnología con sede en Sunnyvale, California, ésta encontró que el tipo de sangre O parece ser protector contra el virus en comparación con todos los demás tipos de sangre.

23andMe researchers have found that a person’s blood type, determined by the ABO gene, can affect differences in susceptibility to COVID-19. In particular, preliminary data indicates that O blood type might be protective against the virus. https://t.co/jQ2T48P9l0

— 23andMe (@23andMe) June 8, 2020