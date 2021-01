Washington (Rasainforma.com).- Luego de horas de protesta, simpatizantes del presidente Donald Trump irrumpieron de manera violenta en el Capitolio, donde se llevaba a cabo la ratificación del triunfo de Joe Biden.

Los manifestantes, que pertenecen a grupos ultraderechistas como Proud Boys, exigen que se detenga el conteo de votos, pues, creyentes en Trump, alegan fraude electoral.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump pidió «mantenerse tranquilos».

La sesión fue suspendida.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

La alcaldesa de Washington, DC, Muriel Bowser, tras los hechos violentos emitió un toque de queda para evitar muertes o heridos por las manifestaciones, además de contagios por Covid-19.

El toque de queda será a partir de este miércoles a las 18:00 horas hasta las 06:00 horas del jueves.

Today, I’m ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021

Antes de que se irrumpiera en el recinto, Trump lamentó que su vicepresidente Mike Pence no hiciera caso a su llamado de cancelar las elecciones.

«No tuvo el coraje de hacer lo que tenía que hacer para proteger nuestro país y nuestra Constitución, dándoles a los estados la oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos, no los fraudulentos o inexactos que se les pidió que certificaran previamente», escribió también en Twitter.

Trump supporters chase away the outnumbered Capitol Police and throw objects at them. pic.twitter.com/SHLCslQOty — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 6, 2021

Trump protesters just discharged a fire extinguisher outside Senate chamber. Many protesters are inside building, and most people are hiding from them pic.twitter.com/0y2sk8LHWd — Steven Nelson (@stevennelson10) January 6, 2021

Por: Salvador Gaytán/R