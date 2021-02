Estados Unidos (MiMorelia.com).- El Departamento de Seguridad Nacional alentó a todas las personas, incluyendo a migrantes indocumentados, a recibir la vacuna contra Covid-19 en el país vecino.

Además de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza no realizarán detenciones en o cerca de los sitios o clínicas de distribución de las vacunas.

El Departamento de Seguridad Nacional alentó a todas las personas, independientemente de su estado migratorio, a recibir la vacuna Covid-19 una vez que sean elegibles según las pautas de distribución local.

«El DHS (por sus siglas en inglés) lleva a cabo su misión, incluidas todas las áreas dentro de su respuesta Covid-19, sin discriminación por motivos de raza, etnia, nacionalidad u otra clase protegida, y de conformidad con la ley y la política», reza el comunicado.

Read our statement supporting equal access to the COVID-19 vaccines and vaccine distribution sites for undocumented immigrants: https://t.co/BjpqdSvASB #COVID19 #Undocumented #COVID #COVIDvaccine

— Homeland Security (@DHSgov) February 1, 2021