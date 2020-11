Estados Unidos (Rasainforma.com).- El recién ganador virtual de la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo su primer aparición en público luego de la victoria obtenida.

En este sentido, Biden mandó un mensaje a los simpatizantes de Donald Trump y les dijo “entiendo su decepción, pero es momento de darnos una oportunidad, de bajar la temperatura y vernos otra vez. Es momento de dejar de tratar a nuestros oponentes como enemigos, no lo son, son estadounidenses.”

The United States of America.



A su vez, el demócrata dejó en claro que, si buscó la presidencia, fue para “restaurar el alma de América y para hacer que Estados Unidos sea respetado en todo el mundo de nuevo.”

Además, el mandatario virtual se pronunció con respecto a la pandemia de Covid-19, el racismo, el cambio climático y la economía, como ejes principales de lo que será su gobierno.

Por su parte, la vicepresidenta electa, Kamala Harris, se pronunció ante el triunfo y declaró que será la primer mujer en ocupar el cargo, pero no la última. Además, agradeció a las mujeres negras, latinas y asiáticas que apoyaron la candidatura de Biden.

Finalmente, Biden puntualizó que Estados Unidos son un faro de luz para el mundo y que en el país, todos deben tener oportunidades para perseguir sus sueños. El presidente concluyó con el popular “Dios bendiga a América”.

From the bottom of my heart: thank you. pic.twitter.com/s76oHFkr66

— Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020