Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este viernes, la Secretaría de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos decidió declarar emergencia pública en la Nación Americana por el brote del coronavirus que surgió en Wuhan, China, así lo indicó su titular, Alex Azar.

Hasta el momento, esta nueva cepa ha cobrado la vida de al menos 231 personas en China, y se ha reportado miles de casos nuevos infectados.

At this time, the risk to Americans remains low, and we are working to keep it that way. We will continue our work to monitor, respond to, and mitigate the spread of the #coronavirus and ensure that Americans have the most accurate and up-to-date health and travel information. https://t.co/eb4YN1H7QN

— Secretary Alex Azar (@SecAzar) January 31, 2020