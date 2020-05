Estados Unidos (MiMorelia.com).- Autoridades estadounidenses denunciaron este miércoles que piratas informáticos chinos intentaron robar información a investigadores en Estados Unidos sobre el desarrollo de vacunas y tratamientos frente al Covid-19.

A través de un comunicado, el FBI y la Agencia Gubernamental de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA, en inglés) informaron que pretenden “concienciar sobre la amenaza a la investigación relacionada con la Covid-19”.

The #FBI and @CISAgov have observed PRC-affiliated actors attempting to obtain public health research related to #COVID19 treatments. The potential theft of this information jeopardizes the delivery of secure, effective, and efficient treatment options. https://t.co/rDphcshGHk

— FBI (@FBI) 13 de mayo de 2020