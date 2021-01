Estados Unidos (MiMorelia.com).- Este lunes por la tarde medios locales dieron a conocer que Los Ángeles, California, impuso aislamiento obligatorio de hasta 14 días a viajeros de larga distancia, salvo a aquellos que tengan que salir del condado para asuntos esenciales.

De acuerdo a Los Angeles Times, este condado es el último de California que impone esta medida para frenar los contagios de Covid-19 que han ido en aumento en los últimos días.

La preocupación de las autoridades estriba en que debido al coronavirus más de 26 mil 530 personas han muerto en California y solamente el domingo pasado el departamento estatal de Salud Pública reportó 181 muertes más y al menos 45 mil 350 casos nuevos, para más de 2.4 millones de positivos acumulados.

Como se recordará, el pasado noviembre el Departamento de Salud Pública de California pidió a los habitantes quedarse en casa y respetar las medidas sanitarias sugeridas.

Dichas personas “deben limitar sus interacciones a su hogar inmediato”.

