Mónaco (Rasadeportes.com).- Este viernes 31 de agosto, se realizó el sorteo para la Fase de Grupos de la UEFA Europa League correspondiente a la temporada 2018-2019, la cual contará con la presencia de cuatro futbolistas mexicanos.

De los 12 grupos del torneo, sin duda el sector F será el más interesante al estar conformado por el Olympiacos, Milán, el Betis de Andrés Guardado y el Dudelange de Luxemburgo.

Otro grupo atractivo es el H, donde la Lazio, Olympique de Marsella, el Eintracht Frankfurt de Carlos Salcedo y Apollon de Chipre buscarán los dos boletos en disputa a los 16vos de final del torneo.

Por otra parte el Villarreal, club donde milita Miguel Layún, fue ubicado en el Grupo G junto con el Rapid Viena, Spartak de Moscú y Rangers de Escocia.

El Standard de Lieja de Guillermo Ochoa forma parte del Grupo J con el Sevilla, Krasnodar y el Akhisar Belediyespor de Turquía.

Los equipos ingleses, Chelsea y Arsenal, favoritos para alzarse con el título, corrieron con suerte al ser incluidos en los Grupos L (PAOK, BATE, Vidi) y E (Sporting de Lisboa, Qarabag y Vorskla) respectivamente.

A continuación te presentamos el resto de los grupos y equipos que participarán en la UEFA Europa League:

The official result of the #UELdraw ! 🤩



Finalmente el delantero francés Antoine Griezmann fue elegido como Mejor Jugador de la temporada 2017-2018 en la UEL al ser clave en la consecución del título del Atlético de Madrid frente al Marsella en la final de mayo pasado.

🙌 @AntoGriezmann: the 2017/18 #UEL Player of the Season 👌

Where does he rank in your top European strikers?#UEFAawards #UELdraw pic.twitter.com/9wcyq0TNMJ

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 31 de agosto de 2018