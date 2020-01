Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo un volcán cerca de la capital de Filipinas arrojó cenizas alcanzando una altura hasta los 15 kilómetros, lo que provocó la evacuación de miles de personas.

Por primera vez, desde hace más de 40 años, el volcán Taal hace erupción.

Taal Volcano has erupted In Phillipines.

Havent seen any eruption like it in recent times 🙁

Ph Army and everyone else, please stay safe!

Let’s pray for their safety 🙏🏻 pic.twitter.com/ttGktSamOq

