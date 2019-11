Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una gran afluencia de personas que acudieron al Poliforum Centro de Innovación Social para participar o presenciar las diversas actividades que se llevaron a cabo, este sábado se realizó el Prime8 MegaCon 2019, que nace con la idea de crear un punto de convergencia para la comunidad gamer, que se posiciona para crecer en Michoacán, de acuerdo a Héctor Cadena, directivo de Prime8 Gaming Center, empresa moreliana que organizó el evento en coordinación con el Ayuntamiento de Morelia.

En la apertura oficial del evento que marca precedente para la comunidad gamer en la entidad, la directora general del Poliforum, Ma. Elena Silva Montes mencionó que la idea del Prime8 MegaCon 2019 es que todos aquellos jóvenes que ya están involucrados en los ESPORTS o deportes electrónicos, encuentren en este espacio mucha diversión y conocimiento en el tema de la tecnología, en el que todos los chavos están metidos, “conozcamos de qué tratan los juegos, para poder ver esta actividad desde una perspectiva distinta”, invitó a los presentes.

Silva Montes refirió que en lo personal se sorprendió al percatarse de que los juegos electrónicos interesan a todo mundo, y los ESPORTS son ya una actividad deportiva debidamente avalada, por lo que invitó a los adultos a involucrarse más en qué hacen los chavos de la comunidad gamer, que sepan cómo es que forman parte de este mundo y el interés de desarrollar juegos electrónicos de manera integral, “En Poliforum estamos super contentos de que nos hayan elegido para aportar los espacios para el desarrollo del Prime8 MegaCon 2019.

“Bienvenidos todos a este evento que es familiar, disfruten, conozcan, jueguen, compitan”, exhortó la titular del Poliforum al señalar que este Prime8 MegaCon 2019 cuenta con todo tipo de competiciones para gamers y para aquellos chavos que empiezan a adentrarse en el mundo de los ESPORTS.

En esta jornada para ciberatletas se realizaron torneos, charlas, conferencias en temas relacionados con juegos y deportes electrónicos y mucha convivencia entre los aproximadamente 700 participantes, provenientes de Morelia y diversos rincones de Michoacán.

Por su parte, Héctor Cadena, cofundador de Prime8 Gaming Center y mejor conocido como Virus8, agradeció la colaboración de Poliforum para la realización del Prime8 MegaCon 2019 y adelantó a la juvenil audiencia que en 2020 habrá “un montón de torneos de este tipo en Morelia, con la finalidad de que todos puedan competir. La idea además es “despertar” a Michoacán, para alcanzar a ciudades como Guadalajara y Monterrey, que dijo, nos llevan como 5 años en ESPORTS, y en ese propósito es necesario que Michoacán y Morelia se unan como una sola comunidad gamer.

El Prime8 MegaCon es una oportunidad para que los padres de familia asistan y platiquen con gamers y se den cuenta que se trata de un deporte sano en el que sus hijos pueden convertirse en verdaderas estrellas del deporte electrónico, y subsistir bastante bien de los videojuegos, pues esta actividad ha pasado de ser un simple pasatiempo a ser un trabajo muy bien remunerado.

Los asistentes podrán disfrutar de partidas en vivo, conferencias, música, torneos de Fortnite, Super Smash Bros. Ultimate, League of Legends, Call of Duty Mobile, Free Fire, Clash Royale, Pokemon Go, Mobile Legends y gran cantidad de videojuegos.

Se desarrollaron las conferencias “La industria de los videojuegos en México” y “Cómo crear un mundo perfecto (sin ella)”; las charlas: “Me gusta jugar, pero también me gusta desarrollar juegos” y “por qué debería dejar practicar ESPORTS a mi hijo”, así como algunas dinámicas a cargo de los patrocinadores.

En lo referente a las competiciones se llevó a cabo el Concurso de Cosplay con temática de videojuegos completamente gratuito, torneos con finales y semifinales de League of Legends, Fortnite Dúos, Super Smash Bros, Pokémon Go, Clash Royale, XBOX ONE, Call of Duty, entre otros.

Por: Boletín/AV