Morelia, Michoacán (MiMorleia.com).- El ex alcalde de Buenavista, Tomatlán, Lorenzo Barajas Heredia recibió dos disparos de bala con arma de fuego tipo revólver en la caja torácica a las afueras de su domicilio, luego de regresar de un baile en dicho municipio, informó el fiscal general, Adrián López Solís, quien aseguró no haber recibido ningún reporte de amenaza que atentara contra la vida del ex servidor público en otro momento.

Luego de la confirmación sobre el asesinato del ex edil de Buenavista la madrugada de este viernes, López Solís informó que inmediatamente el personal de la Fiscalía se desplazó al lugar para realizar las investigaciones correspondientes a fin de aclarar el hecho y detener a los responsables.

Resaltó que Barajas Heredia estaba acompañado de su esposa tras salir de un baile a altas horas de la madrugada, cuando al llegar a su domicilio, fue baleado por personas desconocidas con un arma tipo revólver, ya que no se encontraron indicios balísticos. El ex funcionario municipal, fue herido en la zona de la caja torácica, por lo que su esposa en el momento solicitó apoyo del médico, pero cuando llegó se verificó que ya había perdido la vida.

López Solís, manifestó que la causa del asesinato deberá ser confirmada en la necropsia de ley, pues aún el personal de la Fiscalía se encuentra en los primeros actos de investigación para dar con los responsables sin embargo, el fiscal no descartó ninguna línea de investigación como por ejemplo, el hecho de que el ex presidente municipal tenía un activismo con los grupos de autodefensa.

Recordó que en 2016 Barajas Heredia, reportó una agresión hacia su persona pero en el Estado de Jalisco, y en aquel momento las autoridades estatales le brindaron apoyo con un vehículo blindado

«Nosotros teníamos conocimiento de que ya se habían superado las causas, pero por ahora no podemos establecer algún indicio hasta tener algún avance en las investigaciones», insistió el Fiscal.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, condenó el asesinato de Barajas Heredia y mostró su disposición para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos.

Por: Guadalupe Martínez/CA