Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de su paso por las canchas de futbol, tres ex jugadores del equipo profesional Monarcas Morelia han decidido “jugar” ahora en el campo de la política y buscarán ganar un cargo de elección popular el próximo 1 de julio.

Carlos Adrián Morales, que aun jugador profesional con el equipo de Lobos BUAP, y quien fuera campeón de Liga en el año 2000 y de Copa en el 2013 con Monarcas Morelia, es virtual candidato a regidor dentro de la planilla independiente del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, que busca reelegirse en el Ayuntamiento de Morelia.

Omar Trujillo, ex futbolista de Monarcas Morelia y campeón con el equipo en el 2000, es otro ex jugador profesional que busca un cargo de elección pública, específicamente de regidor en la plantilla del candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT), Raúl Morón, quien también pretende ser presidente municipal de Morelia.

La particularidad de Carlos Adrián Morales, quien vistió las playeras de Monarcas, Pachuca, Santos, Tigres y Tecos, y de Omar Trujillo, que defendió los clubes de Tigres y Atlas, es que por vez “jugarán” dentro de la política, cuando inicien campañas para la presidencia municipal de Morelia a partir del primer minuto del 15 de mayo.

A su vez, luego de haber sido regidor del Ayuntamiento de Morelia durante la actual administración, el ex portero de Atlético Morelia, Félix Madrigal Pulido, presentó su solicitud como candidato independiente a diputado del distrito 10 Morelia; sin embargo, será hasta el próximo 20 de abril cuando las planillas en donde contienden los ex futbolistas sean aprobadas por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Otro ex futbolista michoacano que participará en una elección es Adolfo Ríos, pero el nacido en Uruapan, Michoacán, se registró ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) como candidato a la alcaldía de Querétaro por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, conformada por Morena, PT y PES.

También existe el caso de la actual directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), Edna Gisel Díaz Acevedo, quien ha sido propuesta para contender por una diputación federal por el distrito 09 de Uruapan, bajo la coalición de Michoacán al Frente (PAN-PRD y MC), sin embargo, dicha propuesta no se ha consilidado.

APMA