Estados Unidos (MiMorelia.com).- Jason Allen Alexander, exesposo de la reconocida cantante estadounidense Britney Spears, fue parte del grupo de personas que el pasado miércoles se manifestaron afuera del Capitolio de Estados Unidos.

Cabe mencionar que Jason Allen fue esposo brevemente de Britney Spears, la pareja se casó en un viaje a Las Vegas, al parecer eran amigos desde la infancia.

Britney Spears’ ex-Husband Jason Alexander Part of Capitol Protest: Britney Spears’ ex-husband — the one who isn’t Kevin Federline — had a front-row view to the attempted coup at the Capitol … because he was part of the pro-Trump protest. Jason Allen Alexander — whom you… pic.twitter.com/ZnU9hNZK2U — X-Entertainments (@x_enters) January 7, 2021

Por otro lado, debido a los recientes acontecimientos agresivos que se suscitaron el Capitolio de Estados Unidos, donde el Congreso de EU se preparaba para verificar la victoria de Joe Biden como presidente electo, manifestantes irrumpieron en el Capitolio y de manera agresiva tomaron las instalaciones.

Fue el mismo Jason Allen quien compartió la imagen donde se le ve con un gorro con la leyenda “Trump 45” y escribió en Facebook “DC. Aparecieron millones”.

En varias ocasiones Jason ha dejado ver su ideología política y además se ha pronunciado en contra del uso del cubrebocas para evitar contagios de coronavirus en el país vecino.

“No uso mascarillas porque no escucho órdenes tiránicas que no se votan en una elección justa. No consiento la marca de la bestia y no valoro la mierda material, estoy encerrado y cargado, listo para matar a cualquiera que intente hacerme algo”, escribió Jason Allen en sus redes.

Britney Spears’ ex fiancé for 55 hours was one of the insurrectionists who invaded the U.S. Capitol yesterday. pic.twitter.com/YuAGLQpAsp — Britney Fan (@BritneyHiatus) January 7, 2021

Por: Redacción/E