Exige Constantino Ortiz que se investigue la evolución patrimonial de los candidatos

Morelia, Michoacán (Boletín).- El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la Presidencia de Morelia, Constantino Ortiz, exigió a las autoridades competentes que se investigue la evolución patrimonial de todos los contendientes por esta alcaldía, porque han pasado del enriquecimiento ilícito, al súbito.

Durante un encuentro con Profesionistas y Académicos, a donde fue acompañado por el candidato a Senador del Partido Verde, Gerardo Herrera, el titular de la planilla verde denominada “Tú decides el cambio” se comprometió a impulsar la educación con valores pedagógicos y tecnológicos que demanda la sociedad, porque “aunque la educación no es facultad del municipio, siendo yo presidente seré su aliado en las gestiones para que existan recursos adicionales y continúen con el impulso a las tecnologías patentadas por mexicanos en beneficio de nuestra niñez”.

Tras escuchar sus planteamientos, el empresario les dijo que en él encontraron un aliado y “una visión distinta a la de los demás candidatos, quienes traen un nivel de descaro y cinismo incomparable para otra vez pedir el voto y prometer lo que no hicieron, cuando tuvieron ya su oportunidad le quedaron mal a los ciudadanos”.

Continuó que “tenemos a un candidato que en menos de 4 meses compró su casa de 20 millones de pesos y en los siguientes 4 meses volvió a comprar otra residencia en el mismo sitio, pero ahora ya es empresario, porque ya se compró un hotel, además de que lleva en su planilla a las comadres de su esposa para que validen sus actos”.

Puntualizó que “tenemos candidatos a quienes ya se les hizo costumbre dejar un cargo público para buscar otro, pero lo más delicado, es que se hicieron empresarios a la Javier Duarte”, es decir, que se sirvieron del erario público para enriquecerse y enriquecer a sus familias y amigos.

Constantino Ortiz les compartió que él es el único que conoce formas distintas de crear patrimonio, porque “lo que tengo lo he hecho con esfuerzo y trabajo, no he tenido ningún cargo público, ni he dependido del gobierno para desarrollarme”.

Por eso, afirmó que “no voy a crear empresas nuevas desde el gobierno, como otros”, así como tampoco “existe en mi planilla amigos, compadres o amigas de mi esposa”, sino mujeres y hombres de la verdadera estructura de la sociedad.

Finalmente, pidió que las instancias competentes deben investigar la forma en que los candidatos se enriquecieron, incrementaron su patrimonio y no solamente recibir la declaración patrimonial 3 de 3, como si hubieran hecho un trabajo honesto.

ZM