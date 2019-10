Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), Ricardo Bernal Vargas urgió a las autoridades estatales y federales darle solución a la problemática con los normalistas quienes se han manifestado durante las últimas semanas en Morelia e incluso ayer bloquearon las vías del tren a la altura de Tiripetío.

Este martes los jóvenes nuevamente retienen vehículos y ahora bloquearon calzada La Huerta a la altura de dos palmas comerciales, lo que complicó severamente la circulación vehicular en la zona sur de la cuidad.

“Pedimos al gobierno federal y estatal nos apoye a retirar a estos estudiantes, el tema es delicado y en reiteradas ocasiones lo hemos mencionado, al sector productivo del país estos bloqueos nos afectan de manera fuerte en la economía del estado y nacional. En calidad de urgente, pedimos los retiren de las vías”, expresó Bernal Vargas.

Por ello detalló que la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, no aprueba estas medidas frecuentes de ejercer presión al gobierno. “Insisto, estas no son las medidas de ejercer presión a las autoridades, se debe castigar y sancionar estás acciones que no son más que ilícitos que afligen también a la sociedad”, comentó.

“Pedimos urgentemente al gobierno federal deje de ser omiso y haga su trabajo en consecuencia de quienes hacen estos bloqueos, es un delito que merece ser castigo y sancionado conforme a la Ley”, enunció.

Finalizó, haciendo un llamado de conciencia para que los estudiantes que realizan constantemente estos bloqueos dimensionen las trabas y afectaciones que generan en la economía del país.

