Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al manifestar que todavía les queda tiempo de enmendar la plana, el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, hizo un llamado a los perredistas que forman parte de su gabinete para que se pongan a trabajar “al mismo ritmo”. Quienes no lo hacen, señaló, dificultan la concreción de las aspiraciones de su proyecto al frente del Ejecutivo estatal, y, ponen en riesgo la posibilidad de refrendar el triunfo en el proceso electoral de 2021.

“Revisemos eso, porque los cargos en el gobierno no son patrimonio personal ni son cheques en blanco, si se cree que tienen un cargo por guapos, no, es entrega, compromiso, principalmente resultados”, indicó, con énfasis en que todos sus funcionarios de primer nivel deben trabajar a diario, independientemente de si se trata de fundadores del Sol Azteca.

En el marco del Quinto Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, que este domingo designó al ex secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, como dirigente interino, el mandatario se pronunció abierto a revisar en su gobierno lo que sea necesario.

“Porque estoy consciente que en gran medida el resultado electoral de 2021 va a depender de la evaluación y calificación del gobierno que yo encabezo. Eso es de cajón, a los municipios les cobrarán lo propio, pero en lo general mucho va a depender de cómo cierre el gobierno del estado, por eso la importancia de apretar el paso”, subrayó, en presencia de más de una decena de colaboradores de primer nivel con militancia perredista.

En lo que fue una llamada de atención directa, Aureoles Conejo no sólo refirió (sin citar nombres) que hay quienes no quieren trabajar los fines de semana, sino hasta los que “se pasan de la raya y hasta nos echan chingadazo”, exclamó, con un nuevo llamado para cerrar filas.

Dejó en claro que quienes no están en esa sintonía habrán de platicar, pues las circunstancias demandan una actitud diferente: “porque si el gobierno no sale bien, no le va a ir bien al partido, lo tengo claro, por eso se requiere que las cosas salgan bien… otro, es el trabajo partidario y tiene que agarrar su ritmo”.

“Todo tenemos que eficientarlo para alcanzar el resultado que nos hemos planteado, porque yo no voy a permitir que perdamos el gobierno de Michoacán en el 2021, pero no podré solo, necesito que el partido camine al ritmo, así como necesito que mis compañeros del gobierno en todas sus áreas se pongan las pilas, dejen de pensar en el glamour, en los pinches fines de semana largos, en los puentes, vacaciones y se pongan a trabajar… al cabo las playas y New York ahí van a estar cuando terminemos”, expuso.

Ante más de un centenar de consejeros estatales, hizo un exhorto para que no se vea al partido como la cuota de una tribu o corriente para acceder a un cargo de gobierno y cobrar la quincena y los viáticos, o bien, ingresar a los puestos de representación popular por la vía plurinominal a nivel local y nacional.

“No fue hundiendo esa dinámica de querer ser un partido de pluris, todo mundo matándose por los consejeros para tener una pluri, nosotros no queremos un partido que solo siga pensando en las pluris o en controlar los órganos del partido para hacer acuerdos en lo oscurito y cochupos, queremos un partido ganador, con vocación de gobierno, capaz de convencer a la mayoría de los electores para que nos dé los triunfos, queremos ser gobierno, seguir gobernando Michoacán y gobernar al país, a mí no me mueve estar pensando cómo controlamos pedacitos del partido para ver como los repartimos, hay que pensar en grande”, sostuvo, para luego pronunciarse por la permanencia del PRD con su mismo nombre y siglas.

Pide más trabajo en la afiliación

Previamente, dio a conocer que hay rezago en el proceso de reafiliación de militantes y queda poco tiempo para llegar al corte del 25 de agosto que se planteó con el Instituto Nacional Electoral, de manera que es preciso que todos se metan de lleno a esa función.

“La Ley establece más o menos 250 mil afiliados para poder mantener el registro, quizá ese número ahora esté rebasado, pero a la hora que el órgano electoral hace el tamizado de todo, no vaya ser que no nos alcance y se haya cerrado la puerta y perdamos el registro, por eso necesitamos afiliar lo suficiente”, alertó.

CA