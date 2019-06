Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de que Christopher Figuera, exjefe de inteligencia de Venezuela se refugiara en Estados Unidos, este ha revelado algunos «secretos» del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Desde actos de corrupción, hasta lavado, vínculos con Hezbolá, fueron algunos de los «trapos sucios» que ventiló Figuera en entrevista al The Washington Post:

El exfuncionario se dijo “orgulloso” de sumarse al alzamiento militar del pasado 30 de abril contra Maduro, quien añadió es factible que caiga.

#25JUn 10 Am Enviado especial de #EEUU para #Venezuela, Elliott Abrams confirmó que ex director del SEBIN, General Christopher Figuera está en Estados Unidos como un hombre libre: "No está detenido, me gustaría hablar personalmente con él". pic.twitter.com/wCWcaLmZQa

— Rafael Urdaneta (@rafaurdant) June 25, 2019