Corea del Sur (MiMorelia.com/Redacción).- EXO el grupo surcoreano de kpop ¡lo hizo de nuevo!, esta vez regresaron con un bit diferente en su nueva canción llamada Tempo y EXO-L (sus fans) han reventado el contador de YouTube, pues tan solo en tres días lleva más de 26 millones de vistas.

Se Hun, Baek Hyun, Kai, Chan Yeol, Xiu Min, D.O, Su Ho, Chen y Lay han vuelto locos a sus fans, aunque Lay (nacido en China) no aparece en este comeback, pues al parecer su compañía anunció que no sería parte de esta canción en su versión coreana, debido a conflictos entre ambos países.

A pesar de esto, los fans mantuvieron en tendencia la canción durante dos días en Twitter y por supuesto que están en el Top 10 de videos musicales de esta semana en México.

Message from BAEKHYUN [🎥 #EXO #BAEKHYUN] DON’T MESS UP MY TEMPO!! 백현이 EXO-L에게 ♥#어디에도_없을_완벽한_EXO #EXO #weareoneEXO #EXO_TEMPO #EXO_DontMessUpMyTempo #엑소 Posted by EXO on Friday, November 2, 2018

‘The 5thAlbum’ se encuentra ya disponible en Spotify y cuenta con 11 increíbles canciones: Tempo, Sign, Ooh La La, Gravity, With You, 24/7, Bad Dream, Damage, Smile On My Face, Oasis y Tempo versión china.

Con toques noventeros, chamarras de cuero 🤤 y una tonada muy pegajosa, EXO está de vuelta y aquí te dejamos su presentación en vivo:

APMA