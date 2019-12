Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este jueves, la Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz de haber caído en conflicto de interés en sus declaraciones patrimoniales.

Durante la conferencia de prensa, la titular de esa dependencia, Irma Eréndira Sandoval rechazó que la SPF proteja a alguna persona y que en todos los casos se ha actuado con normas y que así seguirán hasta que termine el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sandoval Ballesteros explicó que el funcionario puede ser investigado solamente por sus actividades realizadas desde el 1 de diciembre de 2018.

También comentó que Barlett Díaz y Julia Abdala son pareja pero que no viven juntos, por lo que no hay concubinato y el secretario no tenía la obligación legal de incluir los bienes de ella en su declaración patrimonial.

“Es sabido que Julia Abdala es pareja sentimental de Manuel Bartlett, pero mantienen domicilios diferentes, ingresos independientes y no hay pruebas de que tengan un hijo”, expresó la funcionaria.

Finalmente, agregó que no reportar los bienes de una pareja sentimental no corresponde a ningún delito.

Por: Alina Espinoza/rmr