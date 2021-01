China (MiMorelia.com).- Este domingo, expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) visitaron el mercado de Huanan, en Wuhan, para investigar el origen del nuevo coronavirus ya que sería este el lugar donde surgió el primer caso del virus.

Ante la llegada de los expertos, guardias que custodian el mercado sólo dejaron entrar al personal de la OMS, ya que desde inicios de enero de 2020 el mercado está cerrado al público.

Luego de 14 días en cuarentena el equipo de expertos comenzó este domingo a hacer una investigación de campo en el mercado donde se vendían animales salvajes vivos.

Cabe resaltar que la visita de expertos es políticamente sensible para Pekín ya que fue acusada de haber tardado en reaccionar a los primeros casos de coronavirus y además reportarlos a finales del 2019, por lo que el gobierno ha minimizado la visita de integrantes de la OMS en el mercado.

Un integrante de la Organización Mundial de la Salud, Peter Daszak, escribió en Twitter que habían realizado “visitas a lugares muy importantes, un mercado mayorista primero y ahora el mercado de pescado de Huanan”.

“Muy informativo y crucial para permitir nuestros equipos conjuntos de entender la epidemiología del covid, cómo empezó a propagarse a finales de 2019”, dijo el presidente de EcoHealth Alliance, una asociación con sede en Estados Unidos especializada en la prevención de enfermedades.

Aunque no hay ninguna certeza científica sobre que el origen del coronavirus surgiera en el mercado de Huanan, en Wuhan, algunos expertos explican que hay la posibilidad de que el coronavirus llegara a través de los productos de la cadena de frío en Wuhan por lo que no deben descartar dicha posibilidad.

Por otra parte, para detectar el origen del virus se necesitará de mucho tiempo para investigar, puesto que dicho por expertos para que un virus mute y sea altamente contagioso como lo fue en sus inicios el “nuevo coronavirus” tarda bastante tiempo y para cuando resultaron los primeros brotes ya era altamente transmisible.

As you walk around Huanan market you feel the sense of historical importance of this place & a sympathy for the vendors & community who lost their livelihoods due to COVID

— Peter Daszak (@PeterDaszak) January 31, 2021