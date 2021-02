Creo que uno de los principales atrasos que tiene México como nación es la falta de educación, y más evidente aún, de educación financiera. Todo aquello que tiene que ver con el dinero sigue siendo un tema tabú en muchas familias y prefieren quedarse con la duda con tal de no hablar de este tipo de temas “delicados”. Es mucho muy común que la esposa no sepa cuánto gana el esposo y viceversa. Escenarios donde el papá no le avisa a sus hijos que tiene seguros de vida, que los abuelos no tienen testamento o que los hijos tienen cuentas bancarias “secretas” que no quieren que sus familiares sepan es de lo más normal en nuestro país. Ahora, si trasladamos estos mismos temas al sector femenino el desconocimiento de estos temas es mucho peor desafortunadamente.

Muchas señoras no tienen ni idea de cómo funciona una tarjeta de crédito, cómo contratar un seguro, como invertir sus ahorros, en resumen, cómo cuidar su patrimonio. El acceso a la información es sumamente sencillo con la tecnología actual pero es más bien cuestión de ideas arraigadas lo que muchas veces obstaculiza que las damas se documenten en temas financieros.

Algunos de los comentarios son que los libros o las páginas de internet contienen información elaborada en y para otros países sino es que hasta en otros idiomas. Afortunadamente cada vez hay más contenido nacional creado por mexicanos y para los mexicanos de tal manera que la información sea sencilla, accesible y en términos fáciles de entender (este pequeño espacio busca aportar su pequeño granito de arena en eso).

A finales del año pasado surgió un programa de educación financiera creado mediante una colaboración entre CONDUSEF y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) llamado PROYECTO MINERVA el cual el cual consta de una plataforma en la que se imparten talleres sobre finanzas personales de forma gratuita a las mujeres mexicanas.

El objetivo es, por supuesto, educar, capacitar y empoderar a las mujeres para que tomen decisiones financieras de una manera independiente y fundamentada. Si te interesa conocer este proyecto solamente deben ingresar a https://amiseducacionfinanciera.com.mx y crear un usuario y contraseña para comenzar a tomar los cursos y capacitaciones.

En su primera etapa algunos de los temas abarcados son Presupuestos, Ahorro, Crédito y Seguros. En la segunda etapa se incluirán temas como Inversión y Ahorro para el Retiro. Incluso se pretende que, posteriormente, los contenidos y cursos se encuentren en lenguas indígenas para que cualquier mexicana pueda tomarlos.

Échale un ojo a ver como lo ves, el conocimiento financiero siempre te acompañará y te servirá, aprovecha este tipo de programas para aprender, al cabo es gratis.

