Por: Adoración Araiza

Alemania (Rasainforma.com).- La madrugada de este sábado se registró una fuerte explosión en una refinería al sur de Alemania, el incendio dejó al menos ocho heridos y obligó a evacuar temporalmente a casi 2 mil habitantes.

Al momento se desconocen las causas que provocaron la explosión, las autoridades señalan que se produjo en un sector de producción de gas y combustible líquidos de una instalación de la compañía Bayernoil situada cerca del río Danubio en la región de Baviera.

En las redes sociales circulaban imágenes en las que se veían grandes llamas elevándose por encima de la refinería en las primeras horas de la mañana.

1,800 evacuated after refinery explosion causes huge fire in Bavaria#bayernoil #Ingolstadt pic.twitter.com/NLrD1Xzi1w

— Ruptly (@Ruptly) September 1, 2018