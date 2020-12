Yemen (Rasainforma.com).- Un avión que trasladaba miembros del nuevo gobierno de Yemen fue recibido con explosiones a su llegada al aeropuerto de la ciudad de Adén. Se reportan varios muertos y lesionados.

Esta mañana llegaron funcionarios del recién formado gabinete del gobierno de Yemen, sin embargo ellos como el embajador de Arabia Saudí, fueron trasladados salvos al palacio presidencial ya que no fueron alcanzados por las explosiones.

#BREAKING At least five people dead, dozens more injured in #Aden airport attack: reports pic.twitter.com/KLALZz5OnF

— Guy Elster (@guyelster) December 30, 2020