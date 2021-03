Estados Unidos (MiMorelia.com).- La tarde de este martes se registró una explosión en la ciudad de Ontario, en California, al parecer a causa de fuegos artificiales.

En redes sociales una persona captó el momento de la explosión, donde es posible ver algunos fuegos pirotécnicos estallar. Y en otros videos se ve la columna de humo y algunos estallidos.

El ayuntamiento de Ontario informó en sus redes sociales sobre el incidente «se encendió una gran cantidad de fuegos artificiales en una casa, lo que provocó un gran incendio. Las explosiones que se escuchan son por los fuegos artificiales».

Las autoridades pidieron a la población cercana al área, evacuar la zona debido a la posibilidad de que haya fuegos artificiales sin detonar, por lo que personal especializado acudirá para recolectar material potencialmente peligroso.

Considering that there may be unexploded fireworks on the ground, @OntarioPD and @OntarioFireDept are requesting that residents in the immediate area evacuate/shelter in place while personnel attempt to collect potentially hazardous materials off the ground. #FrancisIncident pic.twitter.com/57LQ4WugIW

— City of Ontario (@CityofOntario) March 16, 2021