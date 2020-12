Estados Unidos (MiMorelia.com).- Luego de que la nave Starship de SpaceX despegara, sufrió una explosión, sin embargo, las primeras declaraciones de Elon Musk dijo que el control fue preciso.

En sus primeras declaraciones luego de la explosión, el empresario Elon Musk, compartió a través de redes sociales que fue la presión del tanque del cabezal del combustible que durante la quema de aterrizaje provocó la explosión.

“La presión del tanque del cabezal de combustible fue baja durante la quema de aterrizaje, lo que provocó que la velocidad de toma de contacto fuera alta y RUD”.

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!!

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020