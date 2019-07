Por: Salvador Gaytán

Florida, Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este sábado, se registró esta mañana una explosión en el centro comercial Plantation, en Florida.

Policías y Bomberos investigan la explosión, que dejó varias personas heridas y lanzó grandes trozos de escombro a más de 90 m por la calle.

Police are responding to an explosion at a shopping mall in Plantation, Florida, authorities said. https://t.co/9q5a6BbmZU pic.twitter.com/Jf3ZNgBD7Z

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) July 6, 2019