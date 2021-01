Estados Unidos (MiMorelia.com).- Luego de que partidarios del presidente Donald Trump iniciaran un levantamiento y lograran entrar al Capitolio en protesta por la derrota electoral del mandatario, varios expresidentes se pronunciaron respecto.

El expresidente Jimmy Carter emitió un comunicado en el que hizo la siguiente declaración: «Rosalynn y yo estamos preocupados por la violencia en el Capitolio de los Estados Unidos hoy. Esta es una tragedia nacional y no es lo que somos como nación».

Por su parte, el expresidente George W. Bush se declaró «consternado por el comportamiento imprudente de algunos líderes políticos desde las elecciones y por la falta de respeto mostrado hoy por nuestras instituciones, nuestras tradiciones y nuestra aplicación de la ley».

Por su lado, la exprimera dama y excandidata a la presidencia Hillary Clinton tachó de «terroristas nacionales» a los que «atacaron uno de los fundamentos de nuestra democracia: la transferencia pacífica del poder después de elecciones libres».

Mientras que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, manifestó que “la historia recordará” la violencia perpetrada por simpatizantes del aún presidente, Donald Trump, en el Capitolio.

Señaló que la historia recordará la violencia ocurrida en el Capitolio como un hecho de justicia, la violencia incitada por un presidente en funciones es un acto sin fundamento tras mentir sobre el resultado de una elección legítima, como un momento de gran deshonor y vergüenza para nuestra nación.

