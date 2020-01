Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el partido entre Memphis Grizzlies y Cleveland Cavaliers en el FedExForum, que terminó 113- 109 a favor de los de Tennessee, Tristan Thompson, de los Cavaliers, fue uno de los protagonistas del partido, sin embargo fue expulsado cuando trataba de hacer tiros libres.

Thompson se preparaba para cobrar un tiro, cuando de pronto por un costado del jugador pasó su ex compañero Jae Crowder, momento en el que decidió darle una nalgada.

No obstante, Thompson se pronunció sobre la acción ocurrida al finalizar el encuentro, en el que detalló un tanto exagerada la acción de los árbitros.

Agregó, que apelará para eliminar la sanción ante la Asociación de Jugadores.

#Cavs Tristan Thompson was ejected in the third quarter here in Memphis. Referee Kenny Mauer explains why: pic.twitter.com/IsoR5EkOGX

Tristan Thompson downplays the exchange with his former teammate Jae Crowder, honored to move up the @cavs rankings to third in all-time rebounding. #BeTheFight pic.twitter.com/cSForcWaKV

— FOX Sports Cleveland (@FOXSportsCLE) January 18, 2020