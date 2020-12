Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por una presunta amenaza por parte del exalcalde independiente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, el exregidor y militante del Partido Acción Nacional (PAN) en la administración municipal 2012- 2015, Fernando Contreras Méndez, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 23 de diciembre.

Los hechos, ocurridos el el 22 de diciembre, quedaron asentados en la denuncia presentada por el exfuncionario en la administración pública encabezada por el entonces presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, a partir de lo cual se abrió una carpeta de investigación con número de expediente MOR/053/41396/2020.

En entrevista, Contreras Méndez compartió que, ante el Ministerio Público (MP), relató que se encontraba en un conocido café ubicado sobre la avenida Enrique Ramírez, reunido con siete militantes del PAN, entre ellos uno de los aspirantes a la candidatura por la alcaldía de Morelia, Miguel Ángel Villegas Soto, a quien apoyan abiertamente.

“En ese momento, entró Alfonso y se dirigió a la mesa donde estábamos, porque se iba a sentar en una mesa contigua, nos saludó, como dicen, de lejitos”, relató.

Contreras Méndez aseguró que luego se dio la supuesta amenaza: “Me dio una palmada en la espalda y me dijo, ya bájale, ya no me estés golpeando tanto, por que sabes que yo no doy golpecitos, yo soy de un golpe pero contundente y certero”.

Indicó que al salir del lugar, replicó a Martínez Alcázar que no lo amenazara.

“Al despedirnos me acerqué y le dije´no me amenaces´, y me dijo: a mí no me gusta que te estés metiendo en asuntos personales”, mencionó.

El también exdirigente del Comité Municipal del PAN dijo sentir temor por su integridad y la de su familia tras el suceso, motivo por el cual decidió dejar un antecedente ante la institución procuradora de justicia.

Compartió que el expanista tuvo acercamientos con militancia de esta fuerza política, sin embargo, en un segmento de la misma encontró “apatía y rechazo”, luego de que se ostentó como independiente y arremetió públicamente contra los partidos políticos.

Por: Marco Santoyo/SJS