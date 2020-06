Estados Unidos (MiMorelia.com).- El presidente estadounidense, Donald Trump, extendió la suspensión de emisión de visas de trabajo en su país hasta finales de este 2020, esta nueva firma afecta a miles de personas que buscaban una oportunidad de empleo en Estados Unidos.

El pasado lunes 22 de junio Trump dio a conocer esta medida, con la que dijo, se protegerá los trabajadores estadounidenses, y con la que los pone en primer lugar a medida que «nuestra economía se reabre tras la pandemia mundial de coronavirus».

As COVID-19 spread across the globe, many U.S. workers were hurt through no fault of their own.

As America recovers, President @realDonaldTrump won’t allow blue-collar and middle-class workers to stay on the sidelines and be replaced by new foreign labor. https://t.co/A68ueVC88u pic.twitter.com/tFRwGZE9jX

