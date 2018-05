Extraen bolsas de plástico del estómago de un tiburón

Impresionante lo que encontraron en el estómago de un tiburón

Impresionante lo que encontraron en el estómago de un tiburónAustralia (La Gaceta.me).- Una grabación de Jason Moyce, un pescador profesional muestra lo que se encontraba en el interior del estomago de un tiburón ha dejado impresionados a los usuarios en redes sociales.En el video se observa al hombre sacar bolsas de plástico del estomago de un tiburón tigre que había capturado en las costas de Nueva Gales del Sur al sudeste de Australia.Moyce expresó que el animal tenia un aspecto enfermo e hinchado, “ Los animales se están asfixiando con nuestros desechos”, comento el pescador en su publicación de su cuenta de Instagram.

