Puerto Vallarta, Jalisco (Rasainforma.com).- Se ha pedido por todos los medios posibles, a toda la gente permanecer en casa, no salir si no es necesario y así evitar la propagación del coronavirus, sin embargo turistas extranjeros hicieron caso omiso y uno de ellos agredió a una reportera que documentaba las vacaciones de algunas personas.

La reportera Doraliz Terrón realizaba un recorrido por la playa Los Muertos, en Puerto Vallarta en el que exhibía a los vacacionistas así como a los negocios que no atendieron el llamado de las autoridades de no dar servicio por la contingencia sanitaria.

En las imágenes se observa algunos turistas, pero uno de ellos, un señor, se molesta por ser grabado y encara a la reportera e intenta quitarle el celular además le grita “No puedes filmarnos, necesitas nuestro permiso y no te damos permiso. ¡Fuera de aquí!“, dijo el hombre en inglés.

Se trata de una playa pública y no hay restricciones para grabar. Ante el enojo del sujeto, la mujer le señala que es reportera y evita que le quiten su celular.

Aunque el gobierno limita el acceso a las playas de Puerto Vallarta, todavía hay gente necia que no atiende las medidas sanitarias, este extranjero agredió a una periodista que se dedicaba a informar sobre el tema. Nos exponen y se exponen a un contagio pic.twitter.com/ojg78ZUq9S — Jalisco Rojo (@Jalisco_Rojo) 7 de abril de 2020

De acuerdo con El Universal, la periodista reportó el incidente a la policía municipal, estos acudieron y solicitaron a los turistas retirarse y al establecimiento dejar de dar servicio pero nuevamente hicieron caso omiso.

Del tema se enteró el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, quien pidió disculpas por lo sucedido.

“¡Qué vergüenza! No sé si habrá sido ciudadano de Estados Unidos o Canadá, pero la verdad es que todos países tienen gente grosera y maleducada. Mis disculpas si es de los míos. No todos somos así. He instado a los turistas estadounidenses que vuelvan a sus casas. ¿A quien se le ocurre hacer turismo en pandemia?”.

¡Que vergüenza! No sé si habrá sido ciudadano de 🇺🇸 o 🇨🇦, pero la verdad es q todos países tienen gente grosera y maleducada. Mis disculpas si es de los míos. No todos somos así. He instado a los turistas 🇺🇸 q vuelvan a sus casas. ¿A quién se le ocurre hacer turismo en pandemia? — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) 7 de abril de 2020

Por: Ariana Castellanos/rmr