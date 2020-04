Ciudad de México (Rasainforma.com).- El actor estadounidense, Ezra Miller, ‘Flash’ en el universo DC, se convirtió en tendencia en redes sociales por aparentemente agredir a una fanática.

La noche del pasado domingo comenzó a circular un video donde se ve al joven actor que toma por el cuello a una joven y la lanza al suelo, hasta aquí, de manera suave (aparentemente) sin embargo una vez en el suelo, parece que las cosas aumentan de tono.

Es importante decir que el video se ve editado y no podemos asegurar que se haya tratado de una agresión tal cual o de una broma entre amigos, pero destaca que la persona que graba, en un momento dado se escucha con voz preocupado “wow, bro bro”.

El breve contexto que circula junto con el video es que la joven se acercó al actor para saludar y comenzó a hacer unos movimientos, simulando una pelea, a lo que el actor respondió “¿quieres pelear?” y en seguida la tomó del cuello y pasó lo ya descrito.

I have rewatched this video of Ezra Miller choking a woman like 50x lmfao this is y’all tone deaf cop sympathizing—style stealing narcissistic white icon? #EzraMiller pic.twitter.com/LA1PNZCIQt

— Ren(aissance) (@Hood_Vampire) 5 de abril de 2020