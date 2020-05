Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde que se declaró la pandemia por el Covid-19 se prohíben los entierros, por lo que Platinum Casket Company, empresa dedicada a la fabricación de féretros, diseñó los ataúdes COV, una alternativa para las familias que prefieren enterrar en lugar de cremar a sus difuntos, según informó Milenio.

El encargado de la fábrica de ataúdes en el Estado de México, Eduardo López Ignacio, ideó la fabricación de las nuevas cajas de lámina, con lo que busca responder a las necesidades de los dueños de las funerarias ante el desplome en ventas por la pandemia.

El ataúd es fabricado en acero, en función de la norma propuesta por el IMSS para que la degradación del cadáver sea más rápida, tiene forma de cápsula y todas las paredes están selladas y soldadas para evitar la salida de líquidos.

Según informó López Ignacio, el desplome de las ventas fue lo que inspiró el proyecto, basado en un diseño que ya manejaban y que fue adecuado a las nuevas circunstancias; además, señaló que se busca apoyar a las familias.

The production process of Platinum casket manufacturing company adjusting to meet new health regulations in #Mexico against the spread of #coronavirus 📷: @manuelonvf pic.twitter.com/Q0ozwn30KQ

— Getty Images News (@GettyImagesNews) 22 de mayo de 2020