Estados Unidos (MiMorelia.com).- Facebook ha alertado a los usuarios de iPhones ya que las cámaras de estos dispositivos se activan al momento que el usuario navega en la red social.

Según la información dada por Facebook el pasado martes, la versión más reciente de iOS muestra una falla se seguridad para los dispositivos actualizados.

Joshua Maddux, de la firma de diseño Web 95V, describe: El problema se observa en el lado izquierdo de la pantalla, donde se puede ver que la cámara está funcionando mientras el usuario está conectado a Facebook.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl

— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019