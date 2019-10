Estados Unidos (MiMorelia.com).- Este viernes Facebook anunció la puesta en marcha de una nueva sección de noticias en que ofrecerá artículos de varios medios de comunicación con los que ha alcanzado acuerdos y a las que podrá acceder por ahora un grupo limitado de usuarios en Estados Unidos, aún sin fecha para el país mexicano.

Junto a ellas, el gigante tecnológico ha llegado a acuerdos con medios locales de varias grandes ciudades estadounidenses, entre ellas Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, Washington, Miami, Atlanta o Boston.

En cuanto a las pestañas de noticias, al dar clic en dichos titulares, llevará directamente a sitios web o aplicaciones de las publicaciones. Que es más o menos lo que los editores han solicitado a Facebook durante años.

📰 Introducing Facebook News – a dedicated news tab starting to roll out today in the US pic.twitter.com/Mrkx6CGWaq

— Facebook (@facebook) October 25, 2019