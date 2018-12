Por:Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Después de un año de escándalo tras escándalo, Facebook organizó un evento en un mercado navideño de Nueva York para repartir chocolate gratis y consejos de seguridad.

Cabe señalar que la compañía estuvo plenamente disponible para invitar a los periodistas a mostrar cómo aboga por que los usuarios saquen provecho de sus herramientas de seguridad y privacidad.

En este sentido, Erin Egan, directora de privacidad de Facebook, dijo que el esfuerzo también fue un medio para que la empresa pudiera escuchar de cerca a sus usuarios en persona.

I went to the Facebook privacy pop-up in Bryant Park today. They handed out hot chocolate with a Facebook marshmallow.

Here is one, slowly dissolving, before disappearing. pic.twitter.com/uID1Cq5wL0

— Donie O’Sullivan (@donie) 13 de diciembre de 2018