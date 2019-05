Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- “Game of Thrones” le cuesta a HBO un estimado de 15 millones de dólares por episodio, razón por la cual parece increíble que nadie de la producción se halla percatado de tan penoso accidente que, sin embargo, no pasó desapercibido para los que domingo a domingo esperan un capítulo más de esta serie.

Its great that there is a #Starbucks at Winterfel! I wonder if my app will work there or only at the Kings Landing stores? #gameofthrones pic.twitter.com/Hfgs3uGZid

