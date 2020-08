Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apenas este 4 de agosto del 2020, Fall Guys vio la luz por primera vez y en menos de un mes ya se convirtió en uno de los juegos más populares y descargados del año.

¿Y cómo no? Es tan divertido que en las primeras 24 horas de su lanzamiento para PC y PlayStation, ya contaba con más de 1 millón de usuarios y se colocó como lo más visto en la plataforma de streaming Twitch (hasta la fecha).

Fall Guys es un videojuego inspirado en programas de televisión como American Ninja Warrior y Wipeout o «Resbalón» como lo conocemos en México, en donde compiten varios jugadores en una carrera de obstáculos para obtener la corona.

Fall Guys is out now on PS4 and Steam!

Steam: https://t.co/tzLe6zEg5O

PS4:https://t.co/HUg4kpe61T

Join our Discord: https://t.co/PpEVvNlmJa

Get support:https://t.co/wQfj1qAL3Q

Streamers/Creators:https://t.co/1pNiNLvbbz pic.twitter.com/d7vCZV2pwT

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 5, 2020